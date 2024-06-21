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Ситуація з російськими обстрілами та штурмами на Куп'янщині залишається напруженою, - голова РВА Канашевич

21 червня, 2024 п'ятниця
08:29
Війна з Росією ЗСУ

Андрій Канашевич, голова Куп’янської районної військової адміністрації, зазначив, що йдуть постійні штурмові дії ворога, особливо це стосується населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"За останні тижні, місяці ситуація у нас не змінюється. Йдуть постійні штурмові дії ворога, особливо це стосується населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове. Ці штурмові дії бувають різні, може бути 5 на добу, а може доходити й до 20 ворожих спроб атакувати. За інформацією від військових можна сказати, що є певна інтенсифікація обстрілів, їх стає більше, ніж 500 за добу. Раніше ця цифра була на рівні 300, доходило і до 400. Тобто можемо зазначити певне збільшення цієї напруги, але з усім тим все це відбувається на тих самих лініях бойового зіткнення", - зауважив голова Куп’янської районної військової адміністрації.

За його словами, ситуація щодо просування ворога не змінюється, ЗСУ тримають свої позиції попри те, що є збільшення обстрілів з застосуванням противником КАбів.

"Також бачимо, що загарбник намагається бити по критичній інфраструктурі, логістичних шляхах. Наскільки можливо, це все максимально відновлюється. Але, як тільки ми відновлюємо, ворог знову починає бити по тих самих місцях. В цілому можна сказати, що ситуація залишається без змін, напруженою, під обстрілами. Кожного дня у Куп'янську ми дуже добре чуємо лінію фронту", - резюмував
Андрій Канашевич.

  • 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку 16 разів . Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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