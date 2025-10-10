"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
У четвер, 9 жовтня, російські війська продовжили механізовані атаки на Володимирівку в Донецькій області та зуміли висадити десант
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Російські загарбники продовжують механізовані атаки на Володимирівку. Також окупанти змогли висадити десант та завести в село від 50 до 75 чоловік піхоти.
"На жаль, штурмові дії вчора на Володимирівку продовжилися. За уточненими даними близько 12 години було не 4, а щонайменше 7 ББМ. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака знову 7 ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив 2 танки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в штурмових діях були залучені щонайменше 16 одиниць озброєння та військової техніки і 6 мотоциклів.
"Ситуація залишається складною. Противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов", - додав DeepState.
- Станом на 1 жовтня DeepState повідомив, що за минулий місяць російські війська окупували на 44% менше територій порівняно з серпнем, та назвав Новопавлівський напрямок - найпроблемнішою ділянкою фронту.
