Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз

Про це в етері Еспресо заявив ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

"Насправді, ситуацію з мобілізацією ще можна виправити. Не потрібно якихось різких кроків. В цій ситуації потрібен раціональний підхід. Є чітке розуміння чого так стається. Якщо умовно заявити, що всім забороняється йти в СЗЧ і мобілізація буде ще жорсткішою, то точно ніяк не допоможе. Українська влада досі не хоче визнавати корінь цих проблем. Не хочуть вони визнавати, що в суспільстві є запит на справедливість. Вони досі вперто не визнають, що їхня політика не справедлива", - пояснив Симороз.

Ветеран наголосив, на проблемі економічного бронювання. Це, за його словами, виглядає як антидержавний підхід до мобілізації

"Сьогодні перше, що потрібно зробити, це відновлювати справедливість. Відновлювати повагу до українського військовослужбовця й служби в Силах оборони. Це перестати затикати дірки піхотою та силами Територіальної оборони. Збільшувати грошове забезпечення й мотивація для військової служби. Також важливо відновити справедливість у мобілізаційних процесах. Коли, до прикладу, поділили мобілізацію суспільні класи, коли той, хто має гроші - платить, а той, хто ні - дурень і служить, то це вибачте антидержавний підхід", - підсумував він.