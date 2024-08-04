"Схеми" показали супутникові знімки з наслідками атаки на російський аеродром "Морозовськ"
На супутникових знімках за 4 серпня видно наслідки атаки українських безпілотників на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ
Про це повідомляють "Схеми".
На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 серпня, які є у розпорядженні "Схем", видно уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому.
Крім цього, сліди пожеж видно і біля інших будівель, зокрема біля місць паркування російських винищувачів.
"Також можна зауважити, що атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів", - пишуть розслідувачі.
- Українські війська вночі, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ.
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