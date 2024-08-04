"Схеми" показали супутникові знімки з наслідками атаки на російський аеродром "Морозовськ"

Про це повідомляють "Схеми".

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 серпня, які є у розпорядженні "Схем", видно уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому.

Крім цього, сліди пожеж видно і біля інших будівель, зокрема біля місць паркування російських винищувачів.

"Також можна зауважити, що атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів", - пишуть розслідувачі.