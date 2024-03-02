Складне маневрування "шахедів": Гуменюк про нічну атаку ворога на Одесу
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що тактика ворожої атаки у ніч на 2 березня була зосереджена на тому, щоб у стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків Одесу та передмістя
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми не вперше спостерігаємо такі маневри противника ударними безпілотниками, зокрема над Одесою. Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування з вивідуванням, очевидно, систем ППО, з пошуком відповідних об'єктів, які ймовірно слугують їхніми цілями, і з наслідками такої роботи ворога по об'єктах житлового сектору", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, у ніч на 2 березня під час атаки "шахедів" на Одесу та передмістя наші сили ППО працювали дуже напружено.
"Тактика ворожої атаки була зосереджена на тому, щоб у дуже стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків. Однак заходили дрони переважно з акваторії Чорного моря, потім змінювали свої маршрути й намагалися з різних боків оточити Одесу та передмістя, маневруючи серед різних ділянок місцевості та об'єктів. Один з таких дронів залетів якраз у спальний район, де велика кількість висотних багатоквартирних будівель, і відбулося це влучання", - пояснила Наталя Гуменюк.
- У ніч на 2 березня росіяни запустили "шахеди" для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані
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