Складне маневрування "шахедів": Гуменюк про нічну атаку ворога на Одесу

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми не вперше спостерігаємо такі маневри противника ударними безпілотниками, зокрема над Одесою. Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування з вивідуванням, очевидно, систем ППО, з пошуком відповідних об'єктів, які ймовірно слугують їхніми цілями, і з наслідками такої роботи ворога по об'єктах житлового сектору", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, у ніч на 2 березня під час атаки "шахедів" на Одесу та передмістя наші сили ППО працювали дуже напружено.

"Тактика ворожої атаки була зосереджена на тому, щоб у дуже стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків. Однак заходили дрони переважно з акваторії Чорного моря, потім змінювали свої маршрути й намагалися з різних боків оточити Одесу та передмістя, маневруючи серед різних ділянок місцевості та об'єктів. Один з таких дронів залетів якраз у спальний район, де велика кількість висотних багатоквартирних будівель, і відбулося це влучання", - пояснила Наталя Гуменюк.