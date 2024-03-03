Спершу Путін збирається знищити Україну, потім партнерів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський 3 березня заявив, що головною ціллю президента Росії Володимира Путіна є знищити Україну, а потім країни-партнери
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, іноземні партнери мають реагувати на терористичні дії Росії щодо України.
"Не хоче Путін ніякого миру - він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета - знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання - і не лише України, - щоб світ реагував на російське зло і тиснув - тиснув, бив у відповідь", - заявив президент України.
Він також наголосив, що жодна держава у Європі "не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло".
- Учора Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів по Україні, під час якої є загиблі та поранені. Він наголосив на посиленні "повітряного щита" України.
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