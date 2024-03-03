Спершу Путін збирається знищити Україну, потім партнерів, - Зеленський

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, іноземні партнери мають реагувати на терористичні дії Росії щодо України.

"Не хоче Путін ніякого миру - він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета - знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання - і не лише України, - щоб світ реагував на російське зло і тиснув - тиснув, бив у відповідь", - заявив президент України.

Він також наголосив, що жодна держава у Європі "не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло".