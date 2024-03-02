"Треба посилювати повітряний щит": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

Про це написав Зеленський у телеграм.

За словами президента, в Одесі внаслідок ворожої атаки зруйновані 18 квартир. Станом на 9 ранку відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина.

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - заявив президент.