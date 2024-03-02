"Треба посилювати повітряний щит": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів по Україні, під час якої є загиблі та поранені. Він наголосив на посиленні "повітряного щита" України
Про це написав Зеленський у телеграм.
За словами президента, в Одесі внаслідок ворожої атаки зруйновані 18 квартир. Станом на 9 ранку відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина.
"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - заявив президент.
- У ніч на 2 березня росіяни запустили "шахеди" для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані. Більше про атаку читайте тут.
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