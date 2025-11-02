Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
На Донеччині, у смузі виконання бойових завдань 3-го армійського корпусу, спецпризначенці підрозділу "Дозор" Державної прикордонної служби України провели рейдово-штурмові дії по позиціях противника
У результаті стрілецького бою ліквідовано 13 окупантів, розповіла 2 листопада 2025 року пресслужба прикордонників.
Крім того, аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще 5 загарбників, а 6 осіб поранили.
"У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти", - наголошується у повідомленні.
На відео від ДПСУ можна помітити принаймні один російський та один білоруський паспорти.
Операція проведена у тісній взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" ГУР МО України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе