Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі

У результаті стрілецького бою ліквідовано 13 окупантів, розповіла 2 листопада 2025 року пресслужба прикордонників.

Крім того, аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще 5 загарбників, а 6 осіб поранили.

"У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти", - наголошується у повідомленні.

На відео від ДПСУ можна помітити принаймні один російський та один білоруський паспорти.

Операція проведена у тісній взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" ГУР МО України.