Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Спецслужби РФ готують теракт: партизани назвали мету

Спецслужби РФ готують теракт: партизани назвали мету

5 квітня, 2024 п'ятниця
05:42
Війна з Росією ФСБ

Представники російських спецслужб намагаються організувати терористичний акт. Метою провокації буде спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та підпілля

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

У підпіллі пишуть, що координаторам руху віднедавна стали надходити повідомлення від представників спецслужб РФ під виглядом місцевих активістів.

"Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей", - розповіли підпільники.

Там додають, що спецслужби окупантів готують теракт та спробують звинуватити у цьому "Атеш".

Партизани вважають, що в Кремлі хочуть даною провокацією мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за "українські теракти".

"Вони вже створили безліч фейкових облікових записів "Атеш", фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти", - повідомляють підпільники.

Партизани нагадали, що фейкові облікові записи майже ідентичні до їхніх попередніх координаторів, але з додатковим "s" наприкінці.

"Нагадуємо! Ми працюємо виключно проти окупантів. Сучасні чекісти готові до будь-якого злочину. Пам'ятайте, хто ваш ворог і не забувайте, що ми боремося за спільну свободу!" - наголошують партизани.

Теги:
Україна
теракт
ФСБ
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
4 квітня, 2024 четвер
Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони
Іран
4 квітня, 2024 четвер
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
Папа Римський Франциск
3 квітня, 2024 середа
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
07:10
США схвалили передачу Ізраїлю тисячу авіабомб, - Reuters
07:05
ЗСУ. ППО
Нічна атака РФ: українські сили ППО знищили усі 13 "шахедів"
06:56
Рада безпеки ООН
США очікують, що РФ підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі
06:43
Оновлено
обстріл, ППО
РФ заявила про масовану атаку БПЛА на Ростовщину та Саратовську область: пошкоджено електропідстанцію, вибухи прогриміли в районі аеродрому "Морозовськ"
06:37
Після розмови з Байденом Нетаньягу дозволив збільшити постачання гуманітарної допомоги до Гази
06:36
санкції проти рф
Японія заборонила експорт до Росії 164 категорій товарів
06:26
москва, кремль
ISW пояснив, навіщо у Кремлі посилили заяви про переговори
06:23
Дональд Трамп
Суд Джорджії відхилив прохання Трампа зняти з нього звинувачення у справі про втручання у вибори штату 2020 року
05:55
Інфографіка
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед 23-м туром
04:45
Лавров
Лавров звинувачує Україну у причетності до терактів: російські фейки і маніпуляції за 4 квітня
04:24
Оновлено
ППО NASAMS
Росія атакувала Одещину "шахедами" з Чорного моря. Ситуація під ранок 5 квітня
02:29
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Ніхто його не буде тримати": Суркіс пообіцяв розглянути пропозиції по лідеру "Динамо"
01:39
Перемовини України та Угорщини
Україна та Угорщина 4 квітня провели переговори: Єрмак відзвітував про результати
01:10
Оновлено
світ Росія кримінал
У Росії губернатора Мурманської області поранили ножем у живіт
00:59
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters
00:53
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ярмоленко припустив, що може не поїхати на Євро-2024
00:31
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У 2024 році побільшало звернень щодо "гучних випадків" із ТЦК, – омбудсмен Лубінець
00:28
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Челсі" з Мудриком пропустив 3 голи, але на останніх хвилинах вирвав перемогу над МЮ
00:02
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові пролунали вибухи: ймовірно, Росія атакувала балістикою
2024, четвер
4 квітня
23:46
Мирон Сич
У віці 64 років помер Мирон Сич – польський політик українського походження
22:55
Біньямін Нетаньягу
"Хто на нас нападає чи планує, постраждає сам": Нетаньягу на тлі погроз Ірану про атаку
22:52
Оновлено
Курськ
Влада Курська повідомила, начебто місто атакували дрони, у Воронежі оголошували режим небезпеки БПЛА
22:46
Девід Кемерон
Кемерон закликав голів МЗС країн ЄС тиснути на Джонсона в питанні допомоги США Україні
22:01
Військові
Е-кабінет військовозобов'язаного Міноборони планує запустити вже влітку
21:41
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі заявив, що країни НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні
21:35
Росія обстріляла Нью-Йорк на Донеччині: загинуло подружжя, поранені 2 людини
21:30
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Про надання додаткових засобів ППО Україні можуть оголосити впродовж кількох днів, - Столтенберг
21:19
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада створила в Telegram анонімні канали, через які поширює брехливу інформацію проти політичних конкурентів, - Княжицький
21:18
війна з росією Молдова безпілотник Росія
У Молдові знову виявили уламки "шахеда" поблизу кордону з Україною
21:12
Аналітика
Сергій Згурець
Мобілізація та наступ ворога: як працює пропаганда та які є перспективи в України. Колонка Сергія Згурця
20:57
хакер
Хакери зламали базу генпрокуратури РФ і виклали дані про кримінальні справи
20:43
Георгій Судаков (на передньому плані), Шахтар - Чорноморець
"Ворскла" здолала "Полісся" і вийшла у фінал Кубка України
20:31
імпорт електроенергії
У шістьох областях вимикатимуть світло: ситуація в енергосистемі станом на вечір 4 квітня
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Орбан зібрався окупувати Брюссель
20:04
ЗСУ
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 атак, на Новопавлівському - ворог намагався 19 разів прорвати оборону
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 771-го дня війни: українські пілоти завершують навчання на F-16, а частина Санкт-Петербурга була без світла
19:50
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
"Ймовірно мають російське походження": у ФРН відреагували на збої GPS в Балтійському регіоні
19:43
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Справа Червінського: судді Апеляційного суду заявили про самовідвід
19:39
На фото: Борис Шефір
"Не в захваті від Тараса Шевченка": співзасновник "Кварталу" Борис Шефір сумує через знесені памʼятники Пушкіну
19:02
На фото: Бріжит Макрон
Бріжит Макрон зʼявиться в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV