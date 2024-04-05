Спецслужби РФ готують теракт: партизани назвали мету
Представники російських спецслужб намагаються організувати терористичний акт. Метою провокації буде спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та підпілля
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
У підпіллі пишуть, що координаторам руху віднедавна стали надходити повідомлення від представників спецслужб РФ під виглядом місцевих активістів.
"Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей", - розповіли підпільники.
Там додають, що спецслужби окупантів готують теракт та спробують звинуватити у цьому "Атеш".
Партизани вважають, що в Кремлі хочуть даною провокацією мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за "українські теракти".
"Вони вже створили безліч фейкових облікових записів "Атеш", фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти", - повідомляють підпільники.
Партизани нагадали, що фейкові облікові записи майже ідентичні до їхніх попередніх координаторів, але з додатковим "s" наприкінці.
"Нагадуємо! Ми працюємо виключно проти окупантів. Сучасні чекісти готові до будь-якого злочину. Пам'ятайте, хто ваш ворог і не забувайте, що ми боремося за спільну свободу!" - наголошують партизани.
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