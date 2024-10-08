"Співвідношення сил майже 1:9": командир 72-ї ОМБр про вихід ЗСУ з Вугледара

Про це заявив командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, українським захисникам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії збройних сил РФ, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

"Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення становило майже 1:9 на користь противника", - заявив командир.