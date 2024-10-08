"Співвідношення сил майже 1:9": командир 72-ї ОМБр про вихід ЗСУ з Вугледара
Російські сили, які наступали у Вугледарі, переважали українські у 9 разів. Зокрема, в танках, бойових машинах піхоти, артсистемах, протитанкових засобах і особовому складі
Про це заявив командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтерв'ю "Главкому".
За його словами, українським захисникам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії збройних сил РФ, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи.
"Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення становило майже 1:9 на користь противника", - заявив командир.
- 1 жовтня DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити Вугледар. Однак у 72-й бригаді заперечили повну окупацію міста.
- Уже 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили про вихід військових із Вугледара. "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - інформували там.
- 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових із Вугледара правильним, оскільки це дало змогу зберегти життя воїнів.
- Після виходу з Вугледара Донецької області, про який стало відомо 2 жовтня, 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому самому напрямку.
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