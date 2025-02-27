Спочатку потрібно закрити питання з піхотою та мотивацією за збиті "шахеди", – нардепка Бобровська про 1 млн грн для військових до 24 років

Про це інформує кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

Бобровська зазначила, що в комітеті з питань національної безпеки наразі не розуміють, чи будуть контракти для 18-24-річних юнаків розповсюджуватись на тих хлопців та дівчат, які раніше пішли служити у віці до 24 років.

За словами нардепки, в комітеті з питань нацбезпеки "пропонували іншу історію" щодо мотивації військових. Вона навела приклад, що наразі від Міністерства цифрової трансформації лунають пропозиції щодо мотивації за збиті "шахеди". Водночас Бобровська зауважила, що до того ж "в нас ще не закрите питання піхоти".

"Немає мотивації в піхоти, яким рахують за кожен день, сидячи в окопах і вираховуючи погодинно їхню посадку. Давайте їм закриємо тоді помісячні історії, запропонуємо їм швидке повернення і компенсацію за знищену та вражену техніку і так далі. А далі ми перейдемо на "шахеди" й на мобільні групи, ДФТГ і на інші військові та невійськові формування, які цим займаються", – сказала нардепка.

На її думку, сьогодні пріоритетом на фронті є піхота, яка наразі "неукомплектована, де брак людей, брак мотивації".

"По 20-18-24 роки ... я вважаю, що це мала бути акція для тих, хто пішов 18-річний, досяг 24-річного віку, – і цю категорію задовольнити, щоб було відчуття справедливості", – додала Бобровська.