Спочатку потрібно закрити питання з піхотою та мотивацією за збиті "шахеди", – нардепка Бобровська про 1 млн грн для військових до 24 років
Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська вважає, що на фронті першочергово потрібно вирішити питання з мотивацією піхотинців
Про це інформує кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.
Бобровська зазначила, що в комітеті з питань національної безпеки наразі не розуміють, чи будуть контракти для 18-24-річних юнаків розповсюджуватись на тих хлопців та дівчат, які раніше пішли служити у віці до 24 років.
За словами нардепки, в комітеті з питань нацбезпеки "пропонували іншу історію" щодо мотивації військових. Вона навела приклад, що наразі від Міністерства цифрової трансформації лунають пропозиції щодо мотивації за збиті "шахеди". Водночас Бобровська зауважила, що до того ж "в нас ще не закрите питання піхоти".
"Немає мотивації в піхоти, яким рахують за кожен день, сидячи в окопах і вираховуючи погодинно їхню посадку. Давайте їм закриємо тоді помісячні історії, запропонуємо їм швидке повернення і компенсацію за знищену та вражену техніку і так далі. А далі ми перейдемо на "шахеди" й на мобільні групи, ДФТГ і на інші військові та невійськові формування, які цим займаються", – сказала нардепка.
На її думку, сьогодні пріоритетом на фронті є піхота, яка наразі "неукомплектована, де брак людей, брак мотивації".
"По 20-18-24 роки ... я вважаю, що це мала бути акція для тих, хто пішов 18-річний, досяг 24-річного віку, – і цю категорію задовольнити, щоб було відчуття справедливості", – додала Бобровська.
- Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що доопрацювання контракту для 18-24-річних юнаків наразі триває.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.87
- EUR Купівля 43.32Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе