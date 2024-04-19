Спротив українців на окупованих територіях допомагає ЗСУ, окупанти бояться, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов

Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у етері телеканалу "Еспресо".

"Український спротив існує і контролюється, незважаючи на тривалу окупацію. Практично весь наш "Бердянський світ" приємно шокований, що це триває, і доходить до того рівня, що російські канали і боти створюються саме через те, що окупанти бояться. Всі колаборанти брали участь у так званих виборах під охороною, зі зміною місця проживання та іншими заходами безпеки. Фактично спротив може ці "вибори" зривати", - зазначив Дудукалов.

Він нагадав про вибори диктатора Путіна на окупованих територіях.

"В Бердянську вони були фактично зірвані. Було кілька диверсій, окупанти навіть не змогли запросити людей на дільниці в класичному вигляді. Всі голосування відбувалися під під'їздом. Була відкрита одна дільниця на 15 хвилин, щоб зробили фото і відео. Потім всі швиденько розійшлись по домівках, бо розуміли, що десь буде чергового "бавовна"", - додав він.

Незважаючи на те, що багато людей піддалися пропаганді, погодилися на співпрацю з РФ, спротив продовжується, і це допомагає ЗСУ, зауважив заступник голови Бердянської райради.

"Після прильотів Storm Shadow чи інших ракет, окупанти бояться, що будуть відправлятися стовідсоткові звіти "куди треба", і контент буде в медіа. Вони розуміють, що навколо них українці. Коли цей спротив не активний, росіяни все одно визнають, що не контролюють суспільство і ситуацію. Якщо будуть відбуватися якісь чергові акції, на кшталт виборів, спротив ще покаже свою силу і окупанти будуть продовжувати його боятись", - резюмував Дудукалов.