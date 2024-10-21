США готують ще один пакет допомоги щодо виробництва українських дронів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім військової допомоги на $400 млн, США готують ще один пакет допомоги щодо виробництва українських дронів
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", - зазначив Зеленський.
- У понеділок, 21 жовтня, до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
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