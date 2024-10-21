США готують ще один пакет допомоги щодо виробництва українських дронів, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", - зазначив Зеленський.