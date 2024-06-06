США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по Москві, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Україні заборонено використовувати зброю його держави для завдання ударів по Москві чи Кремлю
Про це він розповів у інтервʼю ABC News.
Журналіст запитав очільника Білого дому, чи використовував Київ американську зброю після того, як отримав дозвіл від США на удари для захисту Харківщини. Байден не надав уточненої відповіді на це питання, проте дав зрозуміти, що Україна не уповноважена бити нею по столиці РФ чи Кремлю.
"Вони уповноважені використовуватися в безпосередній близькості від кордону, коли вони використовуються по той бік кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не дозволяємо удари на 200 миль до Росії, і ми не дозволяємо удари по Москві, по Кремлю", - підкреслив він.
Також американський президент прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна, що постачання зброї Україні для ударів по РФ є "прямою участю в цій війні".
"Я знаю його понад 40 років. Він хвилює мене протягом 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор, і він намагається переконатися, що тримає свою країну разом, все ще тримаючи цей напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю, щоб завдати удару по Москві, завдати удару по Кремлю. Аби завдати удару просто через кордон, де вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку використовують росіяни, щоб зайти в Україну, щоб убити українців", - сказав президент США.
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
- 5 червня сенатор США й західний чиновник на умовах анонімності заявили, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії
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