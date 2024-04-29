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Війна з Росією: хроніка
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США не видали візу представнику РФ, який збирався на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН

29 квітня, 2024 понедiлок
23:37
Війна з Росією Генасамблея ООН

Російському представнику, який мав поїхати на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН, США не видали візу

Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "ТАСС".

"США не видали візу та зірвали участь представника РФ у роботі 46-ї сесії Комітету з інформації Генасамблеї ООН", - йдеться у повідомленні з посиланням на постпредство РФ.

  • 23 грудня 2023 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".
Теги:
Світ
Росія
ООН
Генасамблея ООН
санкції проти Росії
США
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