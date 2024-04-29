США не видали візу представнику РФ, який збирався на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН

Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "ТАСС".

"США не видали візу та зірвали участь представника РФ у роботі 46-ї сесії Комітету з інформації Генасамблеї ООН", - йдеться у повідомленні з посиланням на постпредство РФ.