США не видали візу представнику РФ, який збирався на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН
Російському представнику, який мав поїхати на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН, США не видали візу
Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "ТАСС".
"США не видали візу та зірвали участь представника РФ у роботі 46-ї сесії Комітету з інформації Генасамблеї ООН", - йдеться у повідомленні з посиланням на постпредство РФ.
- 23 грудня 2023 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".
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