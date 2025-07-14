США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд для постачання Україні, - Axios

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

За даними видання, 10 мільярдів доларів - це сума лише на час першого етапу. Поставки, що зрештою призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Виступаючи в Білому домі разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що США надішлють союзникам по НАТО «найкращого військового обладнання у світі на мільярди доларів", а ці країни оплатять рахунки.

Рютте заявив, що це дозволить Україні отримати масові постачання зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони та ракети. У деяких випадках країни негайно надсилатимуть до України озброєння, яке вже є в їхніх арсеналах, та закуповуватимуть зброю у США для їхнього поповнення.

Хоча Трамп не надав подробиць про системи озброєння, які будуть частиною схеми, він згадав про ракети. Два джерела повідомили Axios, що план включатиме ракети великої дальності, які можуть вразити глибокі території Росії.