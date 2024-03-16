США припустили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях
Ракетний удар по Одесі 15 березня та проведення так званих президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України пов’язані між собою
Про це заявила постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, пише "Укрінформ".
"Я хочу почати із засудження сьогоднішніх російських нищівних ракетних обстрілів Одеси - атак, у результаті яких загинули щонайменше 14 людей (станом на 16 березня відомо про 20 жертв) і десятки отримали поранення. Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов’язане з темою, яку ми тут обговорюємо - фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України", - заявила представниця.
За її словами, для тих, хто досі не розуміє справжніх намірів Росії в Україні, існує стара приказка: "Якщо трапилося один раз, то це випадковість, двічі - збіг, а три - закономірність".
Томас-Грінфілд наголосила, що Сполучені Штати "ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку територію України і однозначно засуджують продовження окупації".
- Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих - медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.89Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе