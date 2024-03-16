США припустили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях

Про це заявила постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, пише "Укрінформ".

"Я хочу почати із засудження сьогоднішніх російських нищівних ракетних обстрілів Одеси - атак, у результаті яких загинули щонайменше 14 людей (станом на 16 березня відомо про 20 жертв) і десятки отримали поранення. Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов’язане з темою, яку ми тут обговорюємо - фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України", - заявила представниця.

За її словами, для тих, хто досі не розуміє справжніх намірів Росії в Україні, існує стара приказка: "Якщо трапилося один раз, то це випадковість, двічі - збіг, а три - закономірність".

Томас-Грінфілд наголосила, що Сполучені Штати "ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку територію України і однозначно засуджують продовження окупації".