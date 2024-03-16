Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією США припустили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях

США припустили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях

16 березня, 2024 субота
07:08
Війна з Росією Одеса обстріл

Ракетний удар по Одесі 15 березня та проведення так званих президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України пов’язані між собою

Про це заявила постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, пише "Укрінформ".

"Я хочу почати із засудження сьогоднішніх російських нищівних ракетних обстрілів Одеси - атак, у результаті яких загинули щонайменше 14 людей (станом на 16 березня відомо про 20 жертв) і десятки отримали поранення. Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов’язане з темою, яку ми тут обговорюємо - фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України", - заявила представниця.

За її словами, для тих, хто досі не розуміє справжніх намірів Росії в Україні, існує стара приказка: "Якщо трапилося один раз, то це випадковість, двічі - збіг, а три - закономірність".

Томас-Грінфілд наголосила, що Сполучені Штати "ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку територію України і однозначно засуджують продовження окупації".

  • Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих - медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.

Теги:
Росія
Одеса
вибори президента
США
ракетний удар
Читайте також:
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Папа Римський Франциск
15 березня, 2024 п'ятниця
Скандал із "білим прапором": посол у Ватикані закликав Папу Римського відвідати Україну
Путін_Росгвардія
12 березня, 2024 вiвторок
"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.89
    Продаж 42.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 березня
08:39
Литва прапор
Литва запропонувала Україні розвивати технології безпілотників у країні ЄС
08:24
Оновлено
Росія безпілотник війна з росією нафта
У Росії заявили про атаки на два НПЗ у Самарській області: на Білгородщині нібито постраждали 5 людей
08:15
Александр Шалленберг
Голова МЗС Австрії: Путін – перший очільник Кремля, який використовує газ як зброю
08:12
Ємен, хусити
Хусити атакували танкер зі зрідженим газом у Червоному морі
08:02
OPINION
Олег Манчура
2017: Макрон і Анна Київська. 2024: Макрон і армія в Києві
07:59
Аналітика
План "Б" для України – якщо США не допоможуть
07:45
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони знищили 1160 окупантів, 21 танк і 14 БПЛА
07:23
Ексчиновника Міноборони Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання
06:56
новини Львова
У США підліток отримав 40 років ув'язнення за підпал будинку
06:38
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 2 ворожі "шахеди"
06:17
ЗСУ, війна
ISW припустив новий ймовірний наступ РФ улітку 2024 року
05:59
Іран США Європа санкції проти Росії світ
Захід погрожує заблокувати польоти Iran Air до Європи через співпрацю Тегерану з Москвою, - Reuters
05:36
світ Південна Корея США КНДР військові новини
Південна Корея та США провели масштабні військові навчання
05:08
Арвідас Анушаускас
Міністр оборони Литви Анушаускас подав у відставку
04:40
Марта Костюк
Костюк поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі турнірі у США
04:12
ядерна зброя рф ракета
Захід уперше підтвердив перекидання РФ тактичної ядерної зброї до Білорусі, - ЗМІ
03:44
військові облігації
У квітні Україна може почати переговори щодо реструктуризації держборгу, - Reuters
03:16
Фінляндія, Україна
Очільниця МЗС Фінляндії назвала умови, за яких не виключає введення західних військ в Україну
02:48
війна з Росією Німеччина допомога Україні світ
На війні з РФ загинув доброволець з Німеччини, який воював за Україну
02:20
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Єврокомісія пропонує пом'якшення сільськогосподарської політики ЄС на користь фермерів
01:52
Анналена Бербок
Бербок намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України, - Spiegel
01:24
Оновлено
Джо Байден
Байден на ланчі з нагоди Дня Святого Патріка назвав Путіна бандитом. У Кремлі обурились
00:56
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Це суверенне рішення кожної нації: Білий дім про ідею розміщення іноземних військ в Україні
00:33
Хакери опублікували "евакуаційний прайс" на сайті російського Червоного хреста
00:28
Німеччина не передає Україні Taurus через секретну систему наведення, - ЗМІ
00:07
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Зеленський грабує армію та відправляє людей на забій": російські фейки й маніпуляції за 15 березня
2024, п'ятниця
15 березня
23:52
ПВК Вагнер
У Білорусі будують 9-поверховий будинок для вагнерівців, - Спротив
23:32
начальник департаменту кібербезпеки СБУ
Вдалося заблокувати поставку деталей до "шахедів": у СБУ розповіли про кібернаступальні операції у війні з РФ
23:11
окупанти
"У середині березня російська армія піде на Київ": Центр стратегічних комунікацій спростував вкид, який шириться мережею
22:56
Оновлено
вибори днр
"Не мають законної сили": Радбез ООН засудив псевдовибори Путіна на ТОТ України
22:39
Андрій Шевченко та Кафу
Знаменитий бразильський футболіст, який грав зі Шевченком, погодився поїхати в Москву
22:22
Іран
Лідери G7 попередили Іран про "суттєві заходи" в разі постачання балістичних ракет до РФ
22:21
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами: 20 людей загинуло, понад 40 - у лікарнях
22:20
Аднан Ковачевич
Євро-2024: Боснія і Герцеговина викликала на матч з Україною нового футболіста
22:05
Греція
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
22:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Прорив кордону РФ добровольцями. Операція ГУР та втрати окупантів у Авдіївці. Воєнні підсумки тижня
21:48
Ексклюзив
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Мінометний розрахунок не потребує Starlink: представник HIMERA розповів про переваги систем зв'язку компанії
21:33
Сергій Марченко
Україна готує план "Б", якщо у США не схвалять допомогу Києву, - очільник Мінфіну
21:20
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу схвалив план наступу на Рафах, - The Guardian
21:12
Оновлено
Бєлгород
Російські добровольці нагадали про евакуаційний коридор у ніч на 16 березня й анонсували масовані удари по військах Путіна у Білгородській і Курській областях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV