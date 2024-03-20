США пропонують схему передачі Україні російської техніки з країн Північної Америки
Дев'ять країн Південної Америки мають російську військову техніку, яку США пропонують обміняти для використання в Україні на американське обладнання
Про це повідомила голова Південного командування США генерал Лора Річардсон.
Вона заявила, що дев'ять країн із Південної Америки мають російську військову техніку. Зокрема, Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.
США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.
- 9 лютого Держдеп США заявив, що Еквадор зважується передавати свою стару російську військову техніку до Сполучених Штатів, щоб відправити Україні, в обмін на американську техніку.
- Еквадор не передаватиме Україні або будь-якій іншій державі, яка бере участь у збройному конфлікті, військову техніку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе