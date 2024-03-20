США пропонують схему передачі Україні російської техніки з країн Північної Америки

Про це повідомила голова Південного командування США генерал Лора Річардсон.

Вона заявила, що дев'ять країн із Південної Америки мають російську військову техніку. Зокрема, Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.

США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.