США співпрацюють з Європою для підвищення стійкості до зловмисної активності РФ, - Білий дім
Сполучені Штати із занепокоєнням відстежують зловмисну активність спецслужб РФ у світі, зокрема втручання у вибори, інформаційний вплив та диверсії
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
За його словами, Штати тісно взаємодіють з європейськими союзниками й партнерами в умовах посилення зловмисної активності спецслужб РФ у Європі.
"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", - наголосив Кірбі.
Він підкреслив, що США "з великим занепокоєнням" відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.
- Раніше стало відомо, що представники розвідки США та їх союзники відстежують збільшення диверсійних операцій в Європі, які, ймовірно, є частиною російської кампанії з підриву допомоги для України.
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