США співпрацюють з Європою для підвищення стійкості до зловмисної активності РФ, - Білий дім

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, Штати тісно взаємодіють з європейськими союзниками й партнерами в умовах посилення зловмисної активності спецслужб РФ у Європі.

"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", - наголосив Кірбі.

Він підкреслив, що США "з великим занепокоєнням" відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.