США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал для Путіна, - Bloomberg
Сполучені Штати вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю на території Великої Британії, що є сигналом для російського диктатора Володимира Путіна про непохитність зобов'язань Вашингтона у сфері європейської безпеки
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на аналіз польотних даних та офіційних документів.
16 липня американський військовий транспортний літак C-17, оснащений транспондером, вилетів з авіабази Кіртланд у штаті Нью-Мексико — одного з головних сховищ ядерної зброї США — і без проміжних зупинок приземлився на британській авіабазі Лейкенхіт. Маршрут не пролягав над територією жодної третьої країни.
За словами аналітиків, політ виконувався Головним управлінням ядерних транспортних сил ВПС США — підрозділом, відповідальним за перевезення ядерних боєприпасів. На думку фахівців, на борт могли бути завантажені модернізовані термоядерні бомби B61-12 — сучасна версія американської тактичної ядерної зброї.
Цей крок, за оцінками дослідників, може означати, що США вперше з часів Холодної війни нарощують свій тактичний ядерний потенціал у Європі.
Хоча офіційного підтвердження розміщення ядерної зброї від урядів США чи Великої Британії не надходило, у відкритому доступі зафіксовано багатомільйонні витрати з американського оборонного бюджету на так звані гарантійні об’єкти на базі Лейкенхіт — термін, що зазвичай використовується для опису інфраструктури зберігання ядерної зброї.
Таким чином, як зазначають експерти, Вашингтон намагається чітко продемонструвати Росії, що не йдеться про зменшення американської військової присутності у Європі, а навпаки — про її посилення на тлі триваючої війни в Україні.
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