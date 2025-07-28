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Війна з Росією: хроніка
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США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал для Путіна, - Bloomberg

Ксенія Золотова
28 липня, 2025 понедiлок
20:36
Війна з Росією

Сполучені Штати вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю на території Великої Британії, що є сигналом для російського диктатора Володимира Путіна про непохитність зобов'язань Вашингтона у сфері європейської безпеки

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на аналіз польотних даних та офіційних документів.

16 липня американський військовий транспортний літак C-17, оснащений транспондером, вилетів з авіабази Кіртланд у штаті Нью-Мексико — одного з головних сховищ ядерної зброї США — і без проміжних зупинок приземлився на британській авіабазі Лейкенхіт. Маршрут не пролягав над територією жодної третьої країни.

За словами аналітиків, політ виконувався Головним управлінням ядерних транспортних сил ВПС США — підрозділом, відповідальним за перевезення ядерних боєприпасів. На думку фахівців, на борт могли бути завантажені модернізовані термоядерні бомби B61-12 — сучасна версія американської тактичної ядерної зброї.

Цей крок, за оцінками дослідників, може означати, що США вперше з часів Холодної війни нарощують свій тактичний ядерний потенціал у Європі.

Хоча офіційного підтвердження розміщення ядерної зброї від урядів США чи Великої Британії не надходило, у відкритому доступі зафіксовано багатомільйонні витрати з американського оборонного бюджету на так звані гарантійні об’єкти на базі Лейкенхіт — термін, що зазвичай використовується для опису інфраструктури зберігання ядерної зброї.

Таким чином, як зазначають експерти, Вашингтон намагається чітко продемонструвати Росії, що не йдеться про зменшення американської військової присутності у Європі, а навпаки — про її посилення на тлі триваючої війни в Україні.

  • Помічник російського диктатора ексголова ФСБ Микола Патрушев виступив із заявою на тему ексклава у вигляді Калінінградської області РФ, оточеного на суходолі Польщею та Литвою.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
ядерна безпека
США
Велика Британiя
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