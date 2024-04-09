США закликали РФ не допустити ядерного інциденту на Запорізькій АЕС

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УП.

За його словами, Держдеп спостерігає за ситуацією на станції - там ознайомилися з офіційним звітом МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження дроном не поставили під загрозу ядерну безпеку.

"Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції", - наголосив Міллер.