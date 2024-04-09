США закликали РФ не допустити ядерного інциденту на Запорізькій АЕС
Сполучені Штати Америки закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією та попросили окупантів не грати в небезпечні ігри
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УП.
За його словами, Держдеп спостерігає за ситуацією на станції - там ознайомилися з офіційним звітом МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження дроном не поставили під загрозу ядерну безпеку.
"Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції", - наголосив Міллер.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС.
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