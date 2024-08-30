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США замовили протитанкові ракети Javelin на $1,3 млрд: скільки передадуть Україні

Світлана Кравченко
30 серпня, 2024 п'ятниця
08:23
Війна з Росією Джавелін

Американська армія замовила ракети Javelin на суму $1,3 млрд. Наразі це є найбільшим однорічним контрактом на виробництво такої зброї

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Про це пише Голос Америки з посиланням на підприємство виробників.

Зазначається, що понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправлять в Україну для поповнення запасів.

Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року.

Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Також виробники зазначили, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі", - сказав Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon.

Спільне підприємство додає, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 тисяч ракет Javelin і понад 12 тисяч командних пускових установок багаторазового використання.

  • Завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії, який виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%.
Теги:
Світ
Україна
зброя
США
допомога США Україні
зброя для України
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