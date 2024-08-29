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У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
09:11
Світ Снаряди 155 мм калібру

Завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії, який виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%

Зміст

Про це повідомляє АР.

Завод армійських боєприпасів у Скрентоні нещодавно збільшив виробництво з 24 тис. до 36 тис. боєприпасів на місяць. Водночас наразі розробляються ще три нові виробничі лінії, які дозволять заводу виробляти ще більше боєприпасів.

Зазначається, що завод у Скрентоні ріже та кує 907-кілограмові сталеві снаряди для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляють до Айови, щоб наповнити їх вибухівкою та оснастити запалами. Звідти багато з них потрапляють на війну в Україну.

"Зараз ми зосереджені на калібрі 155 мм - практично лише на ньому. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон", - заявив представник командувача сухопутних військ на заводі Річард Гансен.

  • Благодійна асоціація зі Швейцарії Free Ukraine передала Україні сім транспортних медичних автомобілів підвищеної прохідності.

Теги:
Україна
зброя
Війна з Росією
США
Економіка
зброя для України
Світ про Україну
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