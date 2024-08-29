У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%
Завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії, який виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%
Про це повідомляє АР.
Завод армійських боєприпасів у Скрентоні нещодавно збільшив виробництво з 24 тис. до 36 тис. боєприпасів на місяць. Водночас наразі розробляються ще три нові виробничі лінії, які дозволять заводу виробляти ще більше боєприпасів.
Зазначається, що завод у Скрентоні ріже та кує 907-кілограмові сталеві снаряди для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляють до Айови, щоб наповнити їх вибухівкою та оснастити запалами. Звідти багато з них потрапляють на війну в Україну.
"Зараз ми зосереджені на калібрі 155 мм - практично лише на ньому. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон", - заявив представник командувача сухопутних військ на заводі Річард Гансен.
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