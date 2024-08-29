У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%

Про це повідомляє АР.

Завод армійських боєприпасів у Скрентоні нещодавно збільшив виробництво з 24 тис. до 36 тис. боєприпасів на місяць. Водночас наразі розробляються ще три нові виробничі лінії, які дозволять заводу виробляти ще більше боєприпасів.

Зазначається, що завод у Скрентоні ріже та кує 907-кілограмові сталеві снаряди для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляють до Айови, щоб наповнити їх вибухівкою та оснастити запалами. Звідти багато з них потрапляють на війну в Україну.

"Зараз ми зосереджені на калібрі 155 мм - практично лише на ньому. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон", - заявив представник командувача сухопутних військ на заводі Річард Гансен.