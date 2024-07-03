"США зробили все, щоб не допустити переговорів з РФ": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 3 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 3 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня у світі з'явились дві дезінформації.
Фейк: Американський коментатор Ноктіс Дрейвен написав у X: "Прихильники України скажуть, що історія з Bugatti – фейк... Я впевнений, що Україна, держава широко відома своєю корупцією, не використовувала б гроші допомоги для купівлі автомобілів, човнів, будинків і пластичних операцій... Це сарказм. Звісно, що так".
Спростування: Блогер поширює фейки та наративи в рамках кремлівської кампанії з дискредитації української влади. Її ключова мета – підірвати західну підтримку України.
Дезінформація: Китайське видання Asia Times написало: "...головні англосаксонські гравці в НАТО, а саме США і Велика Британія, рішуче виступають проти будь-яких переговорів з РФ. США зробили все можливе, зокрема за допомогою санкцій і дипломатичних заходів, щоб не допустити будь-якого діалогу з Росією на будь-яку тему".
Спростування: Автор статті безпідставно звинувачує союзників України у тому, що вони відмовляються вести переговори з РФ. Насправді саме Росія відмовляється припинити свої безперервні терористичні атаки на Україну і сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.
- Росіяни в Україні також поширюють фейки, які стосуються відключення світла.
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