"США зробили все, щоб не допустити переговорів з РФ": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 3 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня у світі з'явились дві дезінформації.

Фейк: Американський коментатор Ноктіс Дрейвен написав у X: "Прихильники України скажуть, що історія з Bugatti – фейк... Я впевнений, що Україна, держава широко відома своєю корупцією, не використовувала б гроші допомоги для купівлі автомобілів, човнів, будинків і пластичних операцій... Це сарказм. Звісно, що так".

Спростування: Блогер поширює фейки та наративи в рамках кремлівської кампанії з дискредитації української влади. Її ключова мета – підірвати західну підтримку України.

Дезінформація: Китайське видання Asia Times написало: "...головні англосаксонські гравці в НАТО, а саме США і Велика Британія, рішуче виступають проти будь-яких переговорів з РФ. США зробили все можливе, зокрема за допомогою санкцій і дипломатичних заходів, щоб не допустити будь-якого діалогу з Росією на будь-яку тему".

Спростування: Автор статті безпідставно звинувачує союзників України у тому, що вони відмовляються вести переговори з РФ. Насправді саме Росія відмовляється припинити свої безперервні терористичні атаки на Україну і сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.