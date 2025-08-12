ССО знищили потужний радіолокаційний комплекс росіян на ТОТ Криму
У ніч з 9 на 10 серпня, підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в Абрикосівці на ТОТ Криму
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.
ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.
"Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - наголосили в ССО.
- Потягом минулої доби 11 серпня на війні проти України російська армія втратила 980 військовослужбовців, а також десятки одиниць техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе