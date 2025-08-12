ССО знищили потужний радіолокаційний комплекс росіян на ТОТ Криму

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

"Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - наголосили в ССО.