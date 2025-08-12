За добу Росія втратила у війні в Україні 5 танків, 26 артсистем і майже тисячу військових
Потягом минулої доби 11 серпня на війні проти України російська армія втратила 980 військовослужбовців, а також десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1065220 (+980) осіб;
- танків – 11098 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23119 (+5) од;
- артилерійських систем – 31406 (+26) од;
- РСЗВ – 1464 (+2) од;
- засоби ППО – 1205 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107);
- крилаті ракети – 3556 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106);
- спеціальна техніка – 3937 (+1).
Дані уточнюються.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що оборонці України станом на 11 серпня мають успіхи на Сумському напрямку.
