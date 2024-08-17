Стефанчук закликав нардепів утриматись від поїздок у Курську область, - Кучеренко

Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко.

За словами Кучеренка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів.

"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – цитує Кучеренко заяву Стефанчука.

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