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Головна Війна з Росією Стефанчук закликав нардепів утриматись від поїздок у Курську область, - Кучеренко

Стефанчук закликав нардепів утриматись від поїздок у Курську область, - Кучеренко

Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
23:43
Війна з Росією Руслан Стефанчук

Народних депутатів України просять не відвідувати Курську область

Зміст

Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко.

За словами Кучеренка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів.

"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – цитує Кучеренко заяву Стефанчука.

Напередодні відео з держкордону з РФ знімав народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко

Теги:
Відео
Україна
Росія
політика
СБУ
ЗСУ
ССО
Руслан Стефанчук
Військові новини
Курськ
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