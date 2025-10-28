Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Сьогодні стратегічна позиція Росія націлена на те, щоб силою зброї, особливо ядерної, новітніх проєктів - "гвоздики", "сармати" - показати готовність до ядерної війни та загрозу не тільки для України та Європи, а й для США. Також Медведєв періодично озвучує такі наміри, показуючи, що вони готові до війни глобального типу. Але вже і Трамп, його оточення та інші країни не вірять в ці сценарії, тому що випробування ракет з ядерними двигунами показують, що реакція Заходу була спокійною. Ба більше, Трамп вказав, що підводні човни та основний флагман, який тримає десятки балістичних ракет, перебуває біля берегів РФ, і відповідь буде миттєва. Путін розуміє, що його ресурси шахтного типу під повним, щоденним контролем ресурсу США, Великої Британії та Франції, але в режимі очікування й ресурси Китаю та Індії, бо по чітким технологічним даним ядерна війна приводить до знищення людства", - зауважив Микола Маломуж.

За його словами, Путін - не самовбивця, буде грати на грані фолу, лякати світ, однак він боїться, що буде миттєво знищений системами країн Заходу. Зрозуміло, що за такого сценарію Китай буде не на боці Росії.

"Залякування не діє, тепер вже Путін не має козирів, як любить говорити Трамп, - нема просувань на фронті, а знищено понад 1 млн 300 тис. представників ворожих сил. А це та армія РФ, яка мала досвід, більш-менш передову техніку, якої фактично нема і відновити її неможливо. Війна затягнулася і геополітично приносить велику шкоду і Європі, і США, і Китаю, і Індії, адже санкції проти РФ призводять до просідання економік цих країн. Думаю, на зустрічі в Південній Кореї Трамп і Сі Цзіньпін будуть обговорювати й ці стратегічні питання. Наступає тренд миру у всіх секторах", - наголосив генерал.

На його думку, Путін це відчуває, тому поспішає найбільш ефективно показати, що має ще силу, що може завоювати нові території, щоб погоджувалися на його умови й тоді він піде на мир. Але не Путін диктує перспективи цього миру. Ми вже нарощуємо ресурс, наше ОПК стає на ноги, розвиваються високотехнологічні ресурси. Тобто у Путіна все менше і менше аргументів, він на межі виснаження як технологічного, військового, так і людського.

"У Росії не такий великий ресурс, щоб постійно поповнювати армію. Хоч і заявили у РФ, що будуть проводити мобілізацію цілодобово. Росіяни інформаційно зомбовані, але цю блокаду проривають ті поранені, які були на території України й зараз повертаються до Росії. Вони розповідають росіянам: "То не наша земля і не наша війна. Ми там гинемо, а вас тут дурять". Путін боїться цієї категорії, за нашими даними, російська розвідка та ФСБ почала активно звертати увагу на цих військовиків, які прибули й несуть крамолу, готуються величезні акції незадоволення. А це може бути ударом в спину, тому Путіну треба виходити з цієї складної ситуації. Він ще має ресурс та агресивні наміри, але в нього немає можливості системної реалізації. І ця його стратегія - останні удари, щоб показати, що він ще буде продовжувати війну і щоб на його умовах йшли на мир. А потім Путін демонстрував би, що він - миротворець, пощадив Україну, не пішов на війну з Європою, не довів до ядерної війни, спас людство і росіян - така сьогодні недальновидна концепція, яку Путін буде просувати", - резюмував Маломуж.