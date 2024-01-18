Стратегія терору РФ в Україні провалиться, як і минулоріч, - делегація Євросоюзу в ОБСЄ

Про це йдеться у заяві делегації Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Незаконна, жорстока і невиправдана агресивна війна Росії проти України залишатиметься в центрі наших дискусій тут, у ФБС. Ми продовжимо наполегливо розглядати ганебне і катастрофічне повномасштабне вторгнення Росії стільки часу, скільки буде необхідно. РФ повинна і буде притягнута до відповідальності за всі свої жахливі дії. Тільки Росія несе відповідальність за всі руйнування і загибель невинних людей", - йдеться у заяві.

Делегація ЄС засудила атаки Росії на міста України та висловила глибоке співчуття і міцну солідарність сім'ям і близьким загиблих і поранених.

"ЄС та його члени вкотре заявляють про своє найрішучіше засудження цих нападів з боку Росії як марних спроб підірвати та зламати стійкість українського народу в другу зиму неприйнятної та огидної агресивної війни. Ця стратегія терору провалиться, як і минулого року", - наголошується в документі.

У ЄС наголосили, що Росія може покласти край цій війні зараз.

"Ми також засуджуємо підтримку, яку російській агресивній війні надає Білорусь. Поки Росія і Білорусь не припинять те, що вони роблять, ми не можемо вести справи в ОБСЄ як зазвичай", - заявила делегація.