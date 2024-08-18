Судили за наркотики, цікавився МММ. Розслідувачі Molfar встановили росіянина зі 155-ї бригади ЗС РФ, імовірно причетного до обезголовлення воїна ЗСУ в Колотилівці

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному ТГ-каналу Molfar.

"Віддав наказ відрізати голови", - стверджують розслідувачі.

Далі йдуть особисті дані російського морського піхотинця Дениса Пушкарьова зі 155 бригади ЗС РФ.

Як зазначають в агенції Molfar, вийти на Пушкарьова їм допоміг український військовий, автор Telegram каналу "Говорять Снайпер +" Станіслав Бунятов (позивний Осман).

"155 ОБрМП є дуже гнилою бригадою, командири в якій готові за $1300 викласти позивні, ПІБ, контакти та адреси ваших родичів. На цей час відомо позивний ворога, який наказав відрізати голови нашим 200-м і поставити на піки - це "Пушкар", - написав перед цим у себе Осман.

Що відомо про Пушкарьова

Денис Віталійович Пушкарьов (08.05.1982)



Досьє:

Навчався:

1992-1999 - МБОУ СОШ 89, м. Челябінськ,

1999-2001 - ЮУрГУ (НИУ), Південно-Уральський державний університет.

Праця:

До 24.02.2022 працював системним адміністратором і копірайтером.

Криптовалютний шахрай (один, два).

Учасник MMM.

Мав борги та судимість за незаконне виготовлення / зберігання наркотичних речовин.

Згадується як "кулеметник спецназу АХМАТ".



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