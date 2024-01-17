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"Світ визначився": дипломат Безсмертний пояснив, як Україні допоможуть перемогти РФ

17 січня, 2024 середа
21:24
Війна з Росією Саміт НАТО, країни G7

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що серед політичних еліт Європи утвердилось рішення про перенесення бойових дій на територію РФ

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"У грудні 2023 року й січні цього світ утвердився в тому, що в поєдинку з Росією необхідно переносити війну на територію ворога. Про це говорив вже й Державний секретар США Ентоні Блінкен, апелюючи питанням про те, що РФ не можна перемогти, якщо не переносити воєнні дії на російську територію. Ці ж тези повторили канцлер Шольц й премʼєр-міністр Великої Британії Сунак. Вони говорили про право України вести бойові дії на території Росії й вражати російські цілі. Тому вже можна стверджувати, що політичні еліти Європи дійшли до висновку, що такі дії вкрай необхідні Україні для перемоги у війні", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що партнери мають прискорити постачання Україні далекобійних засобів ураження

"Тому, коли це станеться, в цьому році чи найближчими місяцями, стало лише технічним питанням. Все буде залежати від постачання відповідних озброєнь. Оскільки, поки що того озброєння, яке передають нам партнери недостатньо для атак на РФ. Якби ті цифри, про які говорить Макрон, були б помножені на 20-30, тоді б можна було про щось говорити", - додав він.

  • 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
  • Також Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.
  • 16 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки
Світ
Україна
Франція
Європа
Німеччина
російська армія
окупанти
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
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