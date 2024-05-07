Тактична ядерна зброя росіян не буде ефективна на полі бою, - військовий експерт Притула

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Застосування тактичної ядерної зброї має невеликий радіус ураження. Тобто повне ураження 25 кілотонн буде десь у радіусі 100 метрів. Вони можуть на своїх навчаннях застосовувати ядерний заряд по умовному опорному пункті. Це аж ніяк не розв'язує проблеми росіян. Навпаки, це створить набагато більше проблем для них", - пояснив Притула.

Експерт зауважив, що тактична ядерна зброя не матиме для росіян жодної військової ефективності.

"Застосування тактичної ядерної зброї створить для росіян дуже багато економічних та зовнішньополітичних проблем. Саме тому Росія орієнтується на свої спецслужби та проведення спецоперації, ніж на застосування ядерної зброї. Оскільки військової ефективності від тактичної ядерної зброї для росіян не буде", - додав він.