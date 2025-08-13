Танк, 23 артсистеми і 890 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу на фронті
Упродовж минулої доби російська окупаційна армія втратила ще майже 900 своїх військовослужбовців, а також сотні одиниць техніки й озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб,
- танків – 11 099 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 127 (+8) од,
- артилерійських систем – 31 429 (+23) од,
- РСЗВ – 1465 (+1) од,
- засоби ППО – 1207 (+2) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99) од,
- крилаті ракети – 3558 (+2) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58 265 (+46) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+0) од.
