Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері "Еспресо".

Як відомо, Австралія відправить в Україну майже півсотні танків Abrams, але процес передачі може бути доволі тривалим. Для введення танків до бойового складу ЗСУ необхідно провести навчання екіпажів.

"Управління танками Abrams відрізняється від керування танками пострадянських зразків. Також потрібно розгорнути систему технічного обслуговування. Хоча певні напрацювання вже є. Для підтримки в технічному справному стані тих танків, які зараз експлуатуються 47-ю механізованою бригадою, налагоджена певна система, зокрема за участю американських підрядників", - сказав Рябих.

Очікується, що протягом кількох місяців танки будуть передані для оснащення додаткових танкових батальйонів, каже військовий експерт.

"Це суттєво підсилить можливості українських механізованих підрозділів як у мобільній обороні, так і в наступальних операціях. Сподіваємося, що з початку наступного року ці танки впевнено займуть своє місце в строю Збройних сил України", - додав він.