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Головна Війна з Росією Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
Ексклюзив

Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express

Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
18:58
Війна з Росією танки Абрамс

Танки Abrams виведені з бойового складу австралійської армії і зараз, ймовірно, проходять технічну підготовку та дооснащення для передачі Збройним силам України

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Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері "Еспресо".

Як відомо, Австралія відправить в Україну майже півсотні танків Abrams, але процес передачі може бути доволі тривалим. Для введення танків до бойового складу ЗСУ необхідно провести навчання екіпажів.

"Управління танками Abrams відрізняється від керування танками пострадянських зразків. Також потрібно розгорнути систему технічного обслуговування. Хоча певні напрацювання вже є. Для підтримки в технічному справному стані тих танків, які зараз експлуатуються 47-ю механізованою бригадою, налагоджена певна система,  зокрема за участю американських підрядників", - сказав Рябих.

Очікується, що протягом кількох місяців танки будуть передані для оснащення додаткових танкових батальйонів, каже військовий експерт.

"Це суттєво підсилить можливості українських механізованих підрозділів як у мобільній обороні, так і в наступальних операціях. Сподіваємося, що з початку наступного року ці танки впевнено займуть своє місце в строю Збройних сил України", - додав він.

  • Нагадаємо, у межах пакета військової допомоги Україні на $245 млн Австралія передасть Києву 49 танків Abrams, яких спишуть з озброєння держави.
Теги:
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