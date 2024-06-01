"Технічно важко реалізувати": експерт Коваленко пояснив, чому союзники не збивають російські ракети над Україною
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що синхронізувати українську систему ППО із союзниками для збиття російських ракет є дуже складним технічним завданням
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Що стосується можливості збиття російських ракет на територією України нашими союзниками, то я на це тему дивлюсь без оптимізму. Я не бачу перспективи реалізації такого сценарію, якщо тільки Україна не вступить до НАТО. Оскільки з цим існує кілька проблем. По-перше, як це юридично це обґрунтувати. Зокрема, збиття ракети над територією України, яка не є членом Альянсу. Як це інтегрувати в 5-ту статтю НАТО, яка й так є бюрократизованою та архаїчною", - пояснив Коваленко.
Експерт зауважив, що може виникати ситуація, коли союзники збиватимуть українські ракети ППО, якщо намагатимуться знешкодити російські ракети
"Технічно організувати збиття російських ракет нашими союзниками над територією України дуже складно. До прикладу, в напрямку Львова росіяни запустили ракету Х-101 і для її перехоплення ПС ЗСУ відправляють ракету ЗРК “Бук”. Наш ЗРК може цю ракету перехопити, але при цьому її ж і бачать польські системи ППО. Отже, злагодженість дій, сумісність та синхронізації систем майже неможлива. Може виникнути така ситуація, що польська ракета ППО зібʼє нашу і російська ракету влучить туди, куди прямувала. В цьому й полягає основна проблематика питання щодо збиття російських ракет нашими союзниками", - додав він.
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