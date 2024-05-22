Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico
У червні 2024 року президент Володимир Зеленський вирушить до Франції та на зустріч країн G7 в Італії
Про це повідомляє Politico.
За інформацією джерела, у Франції та зустрічі країн G7 в Італії Володимир Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Подібно до того, як це робили США та Велика Британія під час нападу Ірану на Ізраїль.
Володимир Зеленський попросить більшої підтримки від партнерів. Президент також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи й передати їх на оборону та подальшу відбудову України.
- Технічно та юридично у Польщі розглядають можливість збиття системами ППО російських ракет поблизу кордонів країни.
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