Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За інформацією джерела, у Франції та зустрічі країн G7 в Італії Володимир Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Подібно до того, як це робили США та Велика Британія під час нападу Ірану на Ізраїль.

Володимир Зеленський попросить більшої підтримки від партнерів. Президент також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи й передати їх на оборону та подальшу відбудову України.