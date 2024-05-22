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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

22 травня, 2024 середа
22:23
Війна з Росією Володимир Зеленський

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський вирушить до Франції та на зустріч країн G7 в Італії

Зміст

Про це повідомляє Politico.

За інформацією джерела, у Франції та зустрічі країн G7 в Італії Володимир Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Подібно до того, як це робили США та Велика Британія під час нападу Ірану на Ізраїль.

Володимир Зеленський попросить більшої підтримки від партнерів. Президент також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи й передати їх на оборону та подальшу відбудову України.

  • Технічно та юридично у Польщі розглядають можливість збиття системами ППО російських ракет поблизу кордонів країни.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Франція
Італія
ППО
G7
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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