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Telegraph назвав фактори, які можуть підірвати рішучість РФ продовжувати наступ на Донеччині

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
06:39
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Українські сили продовжують операцію у Курській області. Попри це на фронті в Донецькій області немає ознак відходу окупаційних сил

Зміст

Про це повідомляє The Telegraph.

Попри те, що російська армія не планує відходити від власних позицій на Донеччині, є кілька факторів, які все ще можуть підірвати рішучість окупантів продовжувати наступ.

По-перше, як пише видання, якщо Україна продовжить досягати успіхів у Курській області, Росії, ймовірно, доведеться вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції. Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, ще більше послабивши здатність Росії атакувати на великій відстані.

По-друге, українські бригади, які зараз проходять підготовку, можуть бути розгорнуті для посилення або Курської області, або Донецької, залежно від того, де російські війська виявляють ознаки слабкості.

"Така гнучкість може дозволити Києву провести контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один наступ на окупований Донбас", - пишуть журналісти.

Крім цього, останній часом у тимчасово окупованому Криму побільшало атак - українська розвідка припускає, що Керченський міст, який і так часто є об’єктом українських диверсій, швидше за все, буде незабаром знищений.

"Хоча звичайний наступ з повернення Криму виглядає амбітним, переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може відкрити двері для посилення таємних українських операцій на півострові", - йдеться у повідомленні.

  • 21 серпня президент Володимир Зеленський запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога й посилюється.
     
Теги:
Крим
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Курськ
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