Територію заповідника "Херсонес Таврійський" передадуть монастирю так званої РПЦ, - археологиня Кравченко

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри наші зусилля на міжнародних майданчиках, росіяни послідовно реалізують свою політику щодо пам'яток культурної спадщини. Вони знищили музей "Херсонес Таврійський" та структуру, що займалася охороною пам'ятки світового значення. Таким чином, наш Національний заповідник "Херсонес Таврійський" фактично припинив існування у своїй попередній структурі", - наголосила Кравченко.

За словами археологині, територія Національного заповідника "Херсонес Таврійський" ймовірно передадуть монастирю Святого Володимира так званої РПЦ.

"Пам'ятка "Херсонес Таврійський" буде представлена у вигляді новобудови, яку росіяни збудували на місці своїх злочинних розкопок у передмісті "Херсонеса Таврійського". Зокрема, в його некрополях, фактично, знищивши недоторкану частину археологічної пам'ятки. Фіксуємо російські злочини та документуємо їх, щоб представити докази в міжнародних судах", - додала Кравченко.