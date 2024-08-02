Україна звернулася до ЮНЕСКО через нищення росіянами Херсонесу в Криму

Про це повідомляють у пресслужбі МКІП.

В анексованому Криму на території пам’ятки всесвітнього значення "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" росіяни проводять незаконні будівельні роботи під приводом створення "історико-археологічного парку". Через це Мінкультури України ініціювало консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту обʼєкта.

Голова української делегації, заступниця міністра культури Анастасія Бондар порушила це питання на засідання комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО у Нью-Делі.

Після цього розпочалися переговори про те, як внести Херсонес Таврійський у список всесвітньої спадщини обʼєктів, що перебувають під загрозою. Проте ситуація ускладнена неможливістю моніторингової місії потрапити на обʼєкт, оскільки пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території.

МКІП також звернулося до директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію про стан збереження Херсонесу, а також щодо проведення там незаконних робіт. Відомо, що Україна від початку окупації Криму позбавлена доступу до пам’ятки. Також у директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО попросили дати роз’яснення інформації, яка з’явилася у відкритих джерелах щодо направлення Росією документів про проведення робіт на пам’ятці ЮНЕСКО на території тимчасово окупованого Криму.

"Росія має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, що здійснюються на окупованих територіях відносно пам’яток культурної спадщини і рухомих культурних цінностей", - наголосили в Мінкультури.

За даними Інституту археології і національної академії наук України, діяльність на території пам’ятки світового значення "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", що проводиться окупаційним режимом із 2014 року, на сьогодні призвела до знищення міста Херсонес на площі 80 215 кв. м.

Так, окупанти на території Херсонесу розпочали незаконні археологічні розкопки. Їх здійснили працівники інституту історії матеріальної культури РАН і державний "Ермітаж". Вони проводили так звану реконструкцію та будівництво на території Херсонесу.

Херсонес став і частиною російської пропаганди. Його намагалися представити як частину російської культурної спадщини, що суперечить міжнародно визнаним кордонам і статусу Криму.

У червні старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко заявила, що російські забудовники на місці археологічних розкопок звели відкритий театр. Разом з тим, частину археологічних знахідок було вивезено до російських музеїв.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН з проханням відреагувати на нищення Росією культурної спадщини України.