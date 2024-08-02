Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Україна звернулася до ЮНЕСКО через нищення росіянами Херсонесу в Криму

Україна звернулася до ЮНЕСКО через нищення росіянами Херсонесу в Криму

Дар'я Тарасова
2 серпня, 2024 п'ятниця
11:43
Культура Херсонес

Через незаконне будівництво, яке росіяни ведуть на території Херсонесу Таврійського, Мінкульт ініціював консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Зміст

Про це повідомляють у пресслужбі МКІП.

В анексованому Криму на території пам’ятки всесвітнього значення "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" росіяни проводять незаконні будівельні роботи під приводом створення "історико-археологічного парку". Через це Мінкультури України ініціювало консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту обʼєкта.

Голова української делегації, заступниця міністра культури Анастасія Бондар порушила це питання на засідання комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО у Нью-Делі. 

Після цього розпочалися переговори про те, як внести Херсонес Таврійський у список всесвітньої спадщини обʼєктів, що перебувають під загрозою. Проте ситуація ускладнена неможливістю моніторингової місії потрапити на обʼєкт, оскільки пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території.

МКІП також звернулося до директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію про стан збереження Херсонесу, а також щодо проведення там незаконних робіт. Відомо, що Україна від початку окупації Криму позбавлена доступу до пам’ятки. Також у директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО попросили дати роз’яснення інформації, яка з’явилася у відкритих джерелах щодо направлення Росією документів про проведення робіт на пам’ятці ЮНЕСКО на території тимчасово окупованого Криму.

"Росія має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, що здійснюються на окупованих територіях відносно пам’яток культурної спадщини і рухомих культурних цінностей", - наголосили в Мінкультури.

За даними Інституту археології і національної академії наук України, діяльність на території пам’ятки світового значення "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", що проводиться окупаційним режимом із 2014 року, на сьогодні призвела до знищення міста Херсонес на площі 80 215 кв. м. 

Так, окупанти на території Херсонесу розпочали незаконні археологічні розкопки. Їх здійснили працівники інституту історії матеріальної культури РАН і державний "Ермітаж". Вони проводили так звану реконструкцію та будівництво на території Херсонесу. 

Херсонес став і частиною російської пропаганди. Його намагалися представити як частину російської культурної спадщини, що суперечить міжнародно визнаним кордонам і статусу Криму.

У червні старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко заявила, що російські забудовники на місці археологічних розкопок звели відкритий театр. Разом з тим, частину археологічних знахідок було вивезено до російських музеїв.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН з проханням відреагувати на нищення Росією культурної спадщини України.

  • 5 липня 2023 року стало відомо, що окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника "Херсонес Таврійський" для нібито реставрації. Тоді окупаційна адміністрація займалася підготовкою актів "передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" для 300 тисяч експонатів із фондів. 
Теги:
Крим
ЮНЕСКО
Анексія Криму
окупанти
Читайте також:
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.28
    Продаж 45.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
13:02
новини Львівщини
Окупанти вдарили по житловій забудові у Куп'янську: є загибла та поранена
12:54
Ярослава Магучіх, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Магучіх та Геращенко вийшли до фіналу в стрибках у висоту
12:52
хмари
"Сонце та дощі з грозами": Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
12:47
електроенергія
В Україні без світла залишаються 484 населені пункти: стан енергосистеми 2 серпня
12:34
Джура
Українські війська поповнилися новою бронемашиною "Джура", - Міноборони
12:31
Новим очільником НКРЕКП обрали ексзаступника міністра енергетики Власенка
12:05
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників
12:05
вибух
Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: один цивільний загинув, є поранений
12:04
Михайло Кохан
Олімпіада-2024: Українець Кохан пробився до фіналу в метанні молота
12:03
OPINION
Вадим Денисенко
Політичний обмін. "Рукопотиснутий" Путін
11:58
У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР
У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР
11:42
Втратив рівновагу і впав: на будівництві неподалік Тернополя загинув чоловік
Росіяни поцілили дроном по автобусу з людьми на Харківщині: шестеро поранених
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Найбільший обмін полоненими між РФ та США на користь Путіна та чи реформує Україна митницю. Акценти світових ЗМІ 2 серпня
11:08
На фото: Монатік
Monatik утретє стане батьком
11:08
Індія росія прапор
На війні в Україні загинули 8 громадян Індії, завербованих до російської армії
10:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар і євро
10:43
фестиваль Comic-Con 2024
Запобігли торгівлі людьми: на Comic-Con у США під час облави арештували 14 імовірних покупців секс-послуг
10:36
відключення електроенергії
У Херсоні виникли перебої з електропостачанням через влучання росіянами в енергооб'єкт
10:25
Обмін ув'язненими
"Жодної взаємодії безпосередньо з Путіним": у Білому домі розповіли, як відбувався обмін ув'язненими з РФ
10:09
OPINION
Катерина Міхалевська
Партнерам України не варто боятися російських "червоних ліній"
10:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
Поліція викрила 68 осіб, причетних до підпалів автівок військових і волонтерів
10:02
сили ППО
Сили ППО за добу збили 11 дронів на сході та півдні України
09:51
комікси Marvel
На аукціоні за $15 тис. продали вінтажні комікси Marvel, придбані в 1960-х менш ніж за $1
09:40
Борис Філатов
Нецензурні висловлювання Філатова: Зеленський відповів на петицію про відповідальність чиновників за публічні образи
09:31
Іран
США очікують нападу Ірану на Ізраїль упродовж кількох днів і готуються протистояти цьому, - Axios
08:58
Інстаграм
Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що передувало
08:54
Обстріл Донеччини
Минулої доби росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини
08:33
Львівський оркестр
"Нагадування світу про цінності свободи": Ukrainian Freedom Orchestra дав концерт у Нью-Йорку
08:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ відбили 53 атаки на Покровському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
08:05
Херсонська область
"У росіян день вдв": жителів Херсонщини попередили про загрозу масованих обстрілів 2 серпня
08:03
Ілля Новіков
Московський суд заочно заарештував адвоката Порошенка Іллю Новікова у справі про "держзраду"
08:02
OPINION
Валерій Пекар
Чому окремий росіянин не відчуває відповідальності за війну в Україні
07:56
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових, 42 артсистеми й 37 дронів
07:13
Джо Байден, Еван Гершковіч і Камала Гарріс
У США приземлився літак із трьома американцями, яких звільнили під час обміну між РФ та Заходом
07:08
Ісмаїл Ганія
Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN
06:47
Ланфранко Чирілло
Віцепрезидентом російського "Сбербанку" став архітектор Чирілло, який проєктував "палац Путіна"
06:46
стела на в'їзді у Донецьку область
"Не триватиме нескінченно": ISW назвав дві обставини, що сприяють просуванню РФ на Донеччині
06:24
Оновлено
Крим, ілюстрація
Нічні вибухи в Криму: окупанти заявляють про нібито обстріл ракетами ATACMS
06:20
Ентоні Блінкен
США визнали суперника Мадуро Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі
06:00
Анонс
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 2 серпня. Розклад
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV