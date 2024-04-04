Терористи відповідатимуть за свої дії, - Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Про це він написав у Х.

"Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, унаслідок атаки загинули 4 людини. Серед них були рятувальники: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Також загинула мирна жителька Зоя Бондюкова.

"Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу", - додав Зеленський.