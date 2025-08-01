"Ті, хто перебував у коридорах і ховався між двома стінами, здебільшого загинули", – Клименко про удар РФ по Києву 31 липня

Про це на брифінгу 1 серпня розповів очільник МВС Ігор Клименко, передає РБК-Україна.

Він розповів, що одразу після прильоту рятувальники й поліціянти виносили "навіть на дверях" людей із квартир.

Вибух стався на рівні 5–6 поверху, уламки ракети знайшли всередині будинку. Наразі фахівці визначають її тип.

"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи й опустило нижні. Тобто був вибух і потім це все склалося. Тому дуже багато жертв. Люди, які перебували у себе в кімнатах, які перебували в коридорах і ховалися між двома стінами, на жаль, здебільшого загинули", - розповів Клименко.

Рятувальні роботи затягнулися через обережність при вилученні тіл, зокрема дитини. Останніми знайшли жінку з двома дітьми, яких завалило бетонною стіною.

Усі загиблі вже ідентифіковані.