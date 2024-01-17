Тільки після прямого влучання у будинок родина погодилася виїхати, - волонтер про евакуацію з Авдіївки
Волонтер Влад Маховський розповів про евакуацію людей з Авдіївки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нещодавно повернувся з Авдіївки, евакуйовував 7-х людей. Це були локації у районі старої Авдіївки, де розташовані багатоповерхівки. Люди виїжджають тому, що їхні помешкання вщент зруйновані. Ще 6 місяців тому я вмовляв цю родину евакуюватися, але тоді вони відмовилися. Коли стався прямий приліт у будинок, тільки тоді ця родина погодилася виїхати. Ще евакуював родину з дорослою дитиною", - зауважив Маховський.
За словами волонтера, коли бачиш зруйновані будинки, стає страшно. Є люди, які так і залишаються під завалами, тому що спецтехніка не може зараз заїхати у місто. Неможливо навіть тіла загиблих забрати.
"Дуже небезпечно їхати дорогою до Авдіївки. Нещодавно, під час евакуації людей з центра міста, за два будинки від того місця прилетіли дві ворожих ракети. Тоді один чоловік загинув, а його жінка отримала поранення. Тиждень тому на евакуаційну групу дрон скинув гранату, яка розірвалася біля машини. Коли їдеш дорогою, то завжди перебуваєш під прицілом ворога", - додав Маховський.
- За перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів.
- Протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони ліквідували 730 окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.96 Купівля 37.96Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.51Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе