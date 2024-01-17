Тільки після прямого влучання у будинок родина погодилася виїхати, - волонтер про евакуацію з Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно повернувся з Авдіївки, евакуйовував 7-х людей. Це були локації у районі старої Авдіївки, де розташовані багатоповерхівки. Люди виїжджають тому, що їхні помешкання вщент зруйновані. Ще 6 місяців тому я вмовляв цю родину евакуюватися, але тоді вони відмовилися. Коли стався прямий приліт у будинок, тільки тоді ця родина погодилася виїхати. Ще евакуював родину з дорослою дитиною", - зауважив Маховський.

За словами волонтера, коли бачиш зруйновані будинки, стає страшно. Є люди, які так і залишаються під завалами, тому що спецтехніка не може зараз заїхати у місто. Неможливо навіть тіла загиблих забрати.

"Дуже небезпечно їхати дорогою до Авдіївки. Нещодавно, під час евакуації людей з центра міста, за два будинки від того місця прилетіли дві ворожих ракети. Тоді один чоловік загинув, а його жінка отримала поранення. Тиждень тому на евакуаційну групу дрон скинув гранату, яка розірвалася біля машини. Коли їдеш дорогою, то завжди перебуваєш під прицілом ворога", - додав Маховський.

За перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів.

Протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони ліквідували 730 окупантів.



