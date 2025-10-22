Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков

Марина Клюєва
22 жовтня, 2025 середа
21:39
Війна з Росією Дмитро Разумков

Тіньовий бюджет ТЦК склада €2 млрд, це гроші, які осідають в кишенях ТЦК та в кишенях тих, хто їх кришують

Про це розповів народний депутат України, глава міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков і етері Еспресо. 

"Це понад 100 мільярдів гривень. Я вам більше скажу, це навіть не мої обрахунки. Знаєте чиї це обрахунки? Представники влади, це говорили представники влади, очільники комітету економічного розвитку. Вони порахували, що це складає близько 2 мільярдів євро. Наші колеги обраховували, там вийшло десь 2,1 мільярди євро. Тобто це тіньовий бюджет, який осідає в кишенях ТЦК, осідає в кишенях тих, хто їх кришують, тому що ми ж розуміємо, що це не просто ТЦК саме собі робить.
Це серйозний процес, на якому заробляється, це величезна корупція, яка багатьох влаштовує, їх влаштовує продовження війни в тому форматі, в якому є, їх влаштовує бусифікація, їх не влаштовує перехід на контрактну армію. Їх не влаштовує, до речі, перехід на іншу форму мотивації, те, про що, наприклад, говорить і пропонує команда "Розумної політики". Ми запропонували 1 мільйон при підписанні першого контракту. І це якраз було б найбільш ефективним стимулом для того, щоб залучати людей до лав Збройних Сил України. Коли мені розповідають, що на це грошей немає - це неправда. Тому що, а) ми з вами тільки що говорили про тіньовий бюджет ТЦК, який осідає не в державному бюджеті, а в чиїхось кишенях", - сказав він.

Дмитро Разумков наголосив на тому, що гроші для того, аби створити мотиваційний інструмент, щоб українці долучалися до війська є.

"По-друге, давайте пригадаємо, скільки людей сьогодні проходить через так звану бусифікацію, після цього потрапляють в учебки, на них витрачають на форму, на броніки, на зброю, на навчання, на харчування, на утримання, на транспорт, а потім ці люди йдуть в СЗЧ. За оцінками влади понад 200 000 людей сьогодні знаходиться в СЗЧ. Ще 1,5 мільйони знаходиться в розшуку.
І коли ми це з вами все порахуємо, то ми зрозуміємо, що в бюджеті є кошти для того, щоб створити такий мотиваційний інструмент паралельно з рекрутингом і іншими хорошими речами, які сьогодні працюють. Але, на жаль, владі це не підходить. Чому? Тому що вона не хоче, їй набагато простіше займатися бусифікацією і створювати, наповнювати цей тіньовий бюджет в 2 мільярди євро, про які говорять навіть представники влади", - додав він.

Новини
Суспільство
Україна
бюджет
ЗСУ
мобілізація
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Дмитро Разумков
ТЦК
Сили оборони України
