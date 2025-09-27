Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк

Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.

"Я тішив себе сподіваннями - на жаль, вони не справдилися, - що російської церкви в нас уже взагалі нема. Я донині не розумію, як цю інституцію Мін’юст не позбавив ліцензії релігійної організації. По суті це один із відділів ФСБ. В Україні йде велика війна, росіяни нас убивають, і тут же в нас офіційно, легально працює їхня так звана церква – це за межами мого розуміння. Ми в полоні думали, що їх уже немає в Україні, тому що одного разу вертухай сказав: "У вас нєт уже православной церкві, у вас одна бандеровская осталась". Я тоді так потішився з цієї новини, але виявилося, що немає цього, на жаль, ця інституція ефесбешна працює донині чомусь в Україні", -

Журналіст додав, що такі ж сподівання в нього були й стосовно російської мови. Втім, на його думку, у 2023-2024 роках в Україні люди почали більше говорити російською.

"Стосовно мови теж думав, що в нас російської вже не лишилося. На жаль, лишилась. І так, як мені розповідали друзі, що у 2022 році було таке, що більше людей наверталося до української, а тепер уже, 2023-2024-2025 роки відбувся певний відкат. Якщо не назад, то до певної міри зворотна русифікація пішла", - додав він.