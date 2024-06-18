Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
Співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що сьогодні точна кількість оточених на агрегатному заводі у Вовчанську окупантів залишається невідомою
Про це він розповів в етері Еспресо
"Як тільки окупанти опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, почались спекуляції інформацією. Називались різні дані щодо їх перебування на цьому заводі. Хтось стверджував, що це вже не новина, бо вони там начебто знаходились вже три дні. Втім окупанти почали засідати на заводі ще з середини травня, коли розпочали свій наступ на Харківщину. Триває цей процес і до сьогодні. Були спроби й прорватись на завод. Частині піхоти окупантів це вдалось. Навіть нещодавно на завод змогла прорватись ворожа МТ-ЛБ з боєприпасами, водою та харчами", - розповів Погорілий.
За словами аналітика, окупанти намагаються прорватись з агрегатного заводу, втім, їм це не вдається
"Поки що невідомо скільки окупантів опинились в оточенні на агрегатному заводі в Вовчанську. Навіть самі бійці Сил оборони не можуть назвати точну кількість. Кілька днів тому звучали кількість у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - додав він.
- 15 червня низка ЗМІ повідомили, що Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області
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