Точність ударів у ворога зросла: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку, де ситуація протягом останніх 4-5 днів не змінилася. Ворог як гатив зі всього чого міг, так і гатить, тобто це і касетні боєприпаси, і САУ, і міномети, і танки. Я заступив на чергування 30 грудня, а 2 січня змінився, але і по цей день ситуація не змінилася. Щільність обстрілів дуже висока, також потрібно визнати, що точність у противника зросла. Якщо раніше снаряди летіли зовсім не зрозуміло куди, то зараз все рветься досить поруч", - розказав військовослужбовець ЗСУ.

Євген Ієвлєв додав, що смуга оборони, на якій стоїть його підрозділ, існує з 2014 року і добре зараз замінована, а лінія оборони відносно сучасної науки вибудувана так, що ворог зазнає колосальних утрат, якщо піде в цьому напрямку.