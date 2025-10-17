Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг

Про це в етері Еспресо заявив колишній керівник ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

"Традиційна модель стримування часів XX століття, тобто баланс між двома потужними ядерними державами, вже не працює. Потрібна нова парадигма, яка визначить, що таке стримування сьогодні", - вважає Данненберг.

Екскерівник ЦРУ зауважив, що єдиний спосіб стримувати імперські амбіції Путіна - демонстрація сили рішучості. Також, у питанні завершення російсько-української війни, Україна повинна отримати максимальний рівень підтримки, щоб зупинити агресію РФ і не допустити її знову.

"Щоб зупинити застосування Росією описаної тактики спецоперацій і її агресивну поведінку щодо сусідів, Сполучені Штати та Захід мають вибудувати взаємодію з російським президентом так, щоб ефективно працювати з людиною його типу мислення. Путін поводиться як буллер. Він має імперські амбіції й перебільшене відчуття власного стратегічного генія і здібностей. Єдиний спосіб мати справу з такою людиною – це продемонструвати силу, рішучість і готовність забезпечити рівень сили й підтримки, необхідний для того, щоб країна-жертва, в такому випадку Україна, змогла зробити дві речі", - пояснив він.

За його переконанням, масштабніша підтримка у сфері протиповітряної оборони України матиме вирішальне значення у цій війні.

"По-перше, захистити себе. Саме тому надання Україні додаткової, значно масштабнішої підтримки у сфері протиповітряної оборони має вирішальне значення. По-друге, необхідно забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу проти Російської Федерації", - підсумував Данненберг.

