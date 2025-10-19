Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький

Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Андрій Городницький.

"Насправді дивіться, з чим може приїхати Трамп до Путіна. По-перше, в нього є величезна база, завдяки Україні, погроз з знищення нафтогазової інфраструктури. Пєсков ходив і розказував про те, що це явно українці це зробили не самі. Вони зазвичай завжди так говорять, але в цьому випадку це був натяк на американців. І це також є певний така подушка про те, дивіться, бачите, у вас немає там вже 20% інфраструктури", - сказав він.

Городницький розповів, що по певній аналітиці, на початку 26 року до лютого можуть українці вибити 60%.

"Це також погроза буде від Трампа, сказати - "ми можемо зробити це, ви хочете?" А це буде катастрофа, по-перше, по бензину, по всьому іншому, вони можуть створити, м'яко кажучи, неприємні умови для електоральної підтримки Путіна. Тому що, як сказав сьогодні Зеленський, дійсно він боїться свого народонаселення, хоч би яке воно було не рабське і тупе", - зазначив експерт.

Він додав, що в будь-якому випадку, є ж погроза і інших вимкнень.

"Ми ж говорили про те, що є ще електрична інфраструктура і все інше. Ми поки що про неї не говоримо, ніхто не говорив. А чи можемо ми це зробити? Якщо в нас будуть відповідні засоби, ми можемо це зробити відповідно. Уявляєте, щоб Москва зараз сиділа без світла, чи той самий Петербург. Ситуація для нього буде просто катастрофічна. Тобто погрожувати чимось - 100% є. Вони можуть погрожувати. І відповідно це може відбутися дуже-дуже швидко, дуже-дуже якісно. Плюс за підтримки розвідувальних даних американців", - підсумував Городницький.