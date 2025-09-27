Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
Президент США Дональд Трамп усе ще не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону, який усіх нас знищить
Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Я працював довгий час у Сполучених Штатах, у Вашингтоні, у нашому посольстві. І я усвідомлюю, що жити на континенті окремо від Європи, і люди фактично збігли з цієї Європи й залишили її, намагались побудувати новий, ідеальний світ, в якому вони по-новому почнуть жити. Очевидно, що вони будуть шукати і розуміти, що, так, Європа - це наш якийсь історичний дім. Той самий Трамп - десь із території теперішньої Німеччини його родина пішла, але це не є натуральним місцем проживання і зосередження інтересів сучасних Сполучених Штатів. Нам важко це зрозуміти. Бо вони виглядають - англомовні люди, християни і так далі, але взори Сполучених Штатів спрямовані на Тихоокеанський регіон", - сказав він.
Пристайко додав, що там буде для них ресурсна база, там торгівля, там їхній конкурент - Китай.
"І тому отой відсоток, який у них залишається, уваги до європейського континенту, - нам це боляче і це не дає нам зрозуміти реальність. Він такий, яким він є. Нам вдається, іноді шляхом емоційної прив'язаності до певних речей, наприклад, як це зробили просто ідеально британський прем'єр-міністр і король, продемонструвавши Трампу, нагадавши Трампу, звідки йде ця європейська цивілізація, звідки йдуть традиції, звідки йде історія, звідки слава і військова виправка - оце те, що ми побачили. Якщо ви порівняєте з тим парадом безславним, який відбувся у Вашингтоні, ну, очевидно, де є: ми бачили китайський парад, бачили вишуканих британських солдатів", - наголосив дипломат.
На його думку, це те чого не вистачало Трампу, щоб зрозуміти, що старий світ все ще є привабливий, цікавий.
"Але ми можемо розраховувати рівно на стільки підтримки, наскільки Трамп, і не тільки Трамп, його партія, яка зараз при владі, та частина республіканців, яких ми називаємо MAGA, готові витрачати ресурс на Європу. Якщо ми знову-таки стаємо частиною перемоги, він буде радий, але все рівно він вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити просте питання з Росією. Для нас це смертельне, а він так собі, на превеликий жаль, не думає. Він розуміє, що рано чи пізно він з'єднається з першою або другою економікою світу, якою є Китай. Росія далеко, Росія половину економіки Британії не дотягує",- пояснив ексміністр.
Пристайко зауважив, що за великим рахунком, Трамп намагається доволі емоційно, доволі складно нам пояснити: "Хлопці, ну займіться там невеликою цією війною, яка існує в Європі".
"Він усе ще не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або, я вже мовчу про те, що до ядерного Армагеддону, який усіх нас знищить. Він усе ще вірить, що це проблема європейців, незважаючи на ті три роки. В кінці кінців рівно три роки - це був той термін, поки британці дочекалися вступу в велику війну, Другу світову війну, американців", - підсумував експосол.
