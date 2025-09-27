Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Я працював довгий час у Сполучених Штатах, у Вашингтоні, у нашому посольстві. І я усвідомлюю, що жити на континенті окремо від Європи, і люди фактично збігли з цієї Європи й залишили її, намагались побудувати новий, ідеальний світ, в якому вони по-новому почнуть жити. Очевидно, що вони будуть шукати і розуміти, що, так, Європа - це наш якийсь історичний дім. Той самий Трамп - десь із території теперішньої Німеччини його родина пішла, але це не є натуральним місцем проживання і зосередження інтересів сучасних Сполучених Штатів. Нам важко це зрозуміти. Бо вони виглядають - англомовні люди, християни і так далі, але взори Сполучених Штатів спрямовані на Тихоокеанський регіон", - сказав він.

Пристайко додав, що там буде для них ресурсна база, там торгівля, там їхній конкурент - Китай.

"І тому отой відсоток, який у них залишається, уваги до європейського континенту, - нам це боляче і це не дає нам зрозуміти реальність. Він такий, яким він є. Нам вдається, іноді шляхом емоційної прив'язаності до певних речей, наприклад, як це зробили просто ідеально британський прем'єр-міністр і король, продемонструвавши Трампу, нагадавши Трампу, звідки йде ця європейська цивілізація, звідки йдуть традиції, звідки йде історія, звідки слава і військова виправка - оце те, що ми побачили. Якщо ви порівняєте з тим парадом безславним, який відбувся у Вашингтоні, ну, очевидно, де є: ми бачили китайський парад, бачили вишуканих британських солдатів", - наголосив дипломат.

На його думку, це те чого не вистачало Трампу, щоб зрозуміти, що старий світ все ще є привабливий, цікавий.

"Але ми можемо розраховувати рівно на стільки підтримки, наскільки Трамп, і не тільки Трамп, його партія, яка зараз при владі, та частина республіканців, яких ми називаємо MAGA, готові витрачати ресурс на Європу. Якщо ми знову-таки стаємо частиною перемоги, він буде радий, але все рівно він вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити просте питання з Росією. Для нас це смертельне, а він так собі, на превеликий жаль, не думає. Він розуміє, що рано чи пізно він з'єднається з першою або другою економікою світу, якою є Китай. Росія далеко, Росія половину економіки Британії не дотягує",- пояснив ексміністр.

Пристайко зауважив, що за великим рахунком, Трамп намагається доволі емоційно, доволі складно нам пояснити: "Хлопці, ну займіться там невеликою цією війною, яка існує в Європі".

"Він усе ще не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або, я вже мовчу про те, що до ядерного Армагеддону, який усіх нас знищить. Він усе ще вірить, що це проблема європейців, незважаючи на ті три роки. В кінці кінців рівно три роки - це був той термін, поки британці дочекалися вступу в велику війну, Другу світову війну, американців", - підсумував експосол.