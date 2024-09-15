Трамп заявив, що може завершити війну в Україні за допомогою "сили та мудрості"

Про це він сказав у зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, повідомляє Інтерфакс-Укрїана.

За словами експрезидента США, завершити війну потрібно за допомогою "сили та мудрості".

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну, - ред.), і ми маємо зробити це", - сказав Трамп.

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Також він вкотре заявив, що якби він очолив Білий дім, то війни Росії проти України ніколи б не сталося.

Трамп додав, що вибори в США багато змінять, зокрема щодо війни в Україні.