Трамп заявив, що може завершити війну в Україні за допомогою "сили та мудрості"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії та ексочільник Білого дому Дональд Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну між Росією та Україною
Про це він сказав у зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, повідомляє Інтерфакс-Укрїана.
За словами експрезидента США, завершити війну потрібно за допомогою "сили та мудрості".
"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну, - ред.), і ми маємо зробити це", - сказав Трамп.
Читайте також: "Трамп вважає, що в нього гарні стосунки з Путіним, і він не хоче їх псувати, - Портников"
Також він вкотре заявив, що якби він очолив Білий дім, то війни Росії проти України ніколи б не сталося.
Трамп додав, що вибори в США багато змінять, зокрема щодо війни в Україні.
- Два місяці тому президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову із кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Тоді, за його словами, Трамп пообіцяв Україні підтримку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе